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«Урал» показал новый полноприводный грузовик в двух исполнениях

На выставке COMvex-2025 показали Урал-80 в вариантах автокрана и автобуса

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На выставке COMvex-2025 автозавод «Урал» в числе новинок показал новый грузовик Урал-80 с колесной формулой 4х4. Машина предстала в двух исполнениях – автогидроподъемник (АГП) и вахтовый автобус. Первый вариант создан совместно с ООО «Мегадрайв», вторая машина – с ООО «ГИРД» из Миасса. Напомним, Урал-80 конкурирует с Садко-9, который тоже показывали на прошедшей выставке.

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Шасси Урал-80 имеет заводской индекс Урал-43206-67 и позиционируется как замена шасси Урал Next 4х4. В числе особенностей нового шасси – новый рядный двигатель ЯМЗ-535, новое «оперение» кабины, увеличенная грузоподъемность и меньшие габаритные размеры. АГП на шасси Урал-80 (на фото на заднем плане) имеет высоту подъема 22 метра и служит для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в сложных условиях, требующих подъема людей и оборудования на высоту.

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Второй экспонат на этом шасси – вахтовый автобус (на фото на переднем плане), вмещающий 20 пассажиров и предназначенный для перевозки людей по дорогам и бездорожью. Напомним, первый опытно-промышленный образец двухосного грузовика Урал-80, оснащенного с дизелем ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с., на автозаводе в Миассе собрали в конце декабря 2024 года, еще один – в марте 2025-го. Серийный выпуск новой модели запланирован на 2025 год.

Источник: УРАЛ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19870
08.06.2025 
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