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Полный привод, мастерская, кран! Интересная версия Садко 9

На выставке COMvex компания «СТТ» и завод «Чайка» представили Садко 9 с КМУ

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На прошедшей с 27 по 30 мая в Москве выставке COMvex полноприводный грузовик Садко 9, недавно запущенный в продажу, предстал в одной из перспективных модификаций. Напомним, одна из фишек этой машины – в повышенной на 2 тонны по сравнению с Садко Next грузоподъемностью, а поэтому на Садко 9 идут все надстройки, годные не только для Садко Next, но и для Газона Next. На COMvex показали интересную совместную разработку компании «СТТ» и автозавода «Чайка» – автомастерская с КМУ.

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Такая машина нужна для для перевозки бригад, а также транспортировки необходимого оборудования и проведения работ на труднодоступных объектах – например, в карьерах, лесных массивах или на стройплощадках. КМУ, расположенная в заднем свесе автомобиля и оборудованная выдвижными опорами, имеет максимальную грузоподъемность 3,08 тонны. И даже на максимальном вылете стрелы – а это недюжинные 7,15 метра, грузоподъемность составляет 1040 кг. Оснастить фургон можно любым оборудованием в зависимости от задач клиента. Учитывая матчасть и оснащение основной модели – интересная машинка!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1592
01.06.2025 
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