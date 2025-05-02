Полный привод, блокировки, «пневма» – рассказываем о российской новинке!

Андрей Софонов: Садко 9 – наш самый тяжелый и самый комфортный полноприводник

Директор ГАЗа Андрей Софонов назвал новый Садко 9 самым комфортным полноприводным грузовиком из всех, что когда-либо выпускал завод.

Глава Горьковского автозавода рассказал о новинке в ходе интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову.

Как известно, впервые Садко 9 показали на публике в феврале 2025-го, а сейчас готовят официальный старт продаж.

«В этом году мы выводим на рынок вездеход Садко 9 с пневмоподвеской – более тяжелый и более комфортный, чем все выпускавшиеся нами ранее полноприводные грузовики. Благодаря увеличенной полной массе на базе "девятки" можно будет создать широчайший ассортимент спецтехники – самосвалы, бункеровозы, вышки и так далее», – рассказал Софонов.

Садко 9 в варианте с короткой базой и однорядной кабиной

Напомним, Садко 9 – фактически усиленная версия грузовика Садко Next. У «девятки» больше полная масса (9 тонн вместо 6,85 тонны) и грузоподъемность, составляющая 5 тонн против 3 тонн у Некста. Задний мост Садко 9 усилен (толщина балки увеличена на 1,5 мм), а задняя подвеска – пневматическая, обеспечивающая более высокую плавность хода и возможность регулирования погрузочной высоты от 1150 до 1450 мм. Под капотом – тот же ЯМЗ-534, что и у Некста, но в форсированном исполнении: не 149, а 169 л.с.

Садко 9 станет заменой классическому ГАЗ-33086 Земляк, который еще использовал «квадратную» кабину от ГАЗ-3307. Новая машина отличается от постсоветского «предка» межколесными блокировками, подкачкой колес и оригинальными высокими и широкими шинами «Кама NU701» размерности 315/80 R22,5.

В марте 2025 года в Нижнем Новгороде начали собирать шасси со стандартной колесной базой и однорядной кабиной, а также грузовики с удлиненной колесной базой и двухрядной кабиной.

Подробно о новинках ГАЗа и о том, как модернизируется производство в Нижнем Новгороде, – в нашем интервью с Андреем Софоновым!