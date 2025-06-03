Автомобили Xcite — как они продаются?

Целиков: За год продано всего около 8 тысяч автомобилей бренда Xcite

За минувший год дилеры петербургского бренда Xcite реализовали в России около 8 тысяч автомобилей, сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Лучшими месяцами были сентябрь и октябрь 2024-го, когда продавалось более 1000 машин в месяц, а сейчас ежемесячный темп не превышает 500 штук. Продажи стартовали в конце мая 2024-го с модели X-Cross 7, в ноябре к ней присоединилась X-Cross 8 – обе являются переименованными моделями Chery.

Xcite X-Cross 7

Напомним, Xcite – это проект завода «Автозавод Санкт-Петербург», который под своим прежним названием до марта 2022 года выпускал автомобили Nissan. В марте 2024 года завод объявил о начале сборки машин под брендом Xcite. До конца 2024 года предприятие выпустило 20 тысяч автомобилей (с учетом собранных еще в конце 2023-го), больше 75% выпуска пришлось на X-Cross 7. Как замечает Целиков, нынешних товарных запасов хватит на весь текущий год и еще останется для реализации в 2026-м. Недавно пресс-служба завода опровергала предположения о закрытии проекта.

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Источник: Сергей Целиков, ТАСС