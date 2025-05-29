Российский автобренд Xcite прокомментировал предположения о закрытии

«Автозавод Санкт-Петербург» продолжит выпускать автомобили под брендом Xcite

Российский бренд Xcite продолжает работу, планов по его закрытию нет, сообщили в пресс-службе «Автозавода Санкт-Петербург» (бывший Nissan).

На вопрос о расширении модельного ряда в компании, чьим проектом является марка Xcite, ответили, что анализируют текущий спрос и потребности рынка, но конкретных решений в этой связи пока нет. Производственные мощности завода позволяют наладить крупноузловую и мелкоузловую сборку новых моделей, сообщили в пресс-службе.

Xcite X-Cross 7

В марте telegram-канал «Русский автомобиль etc» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» закончил сборку Xcite Cross 7 и 8, а новых поставок машинокомплектов от Chery не ожидается. Позднее в пресс-службе предприятия сообщили, что выпуск моделей продолжается.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

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Источник: Telegram-канал «Китайские автомобили»