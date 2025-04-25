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Два доступных кроссовера российской сборки приятно подешевели

Кроссоверы XCite в апреле стали доступнее в России на 50 тыс. рублей

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Марка XCite, которая собирает машины на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, сделала доступнее кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8. Эти модели получили «дополнительную выгоду», что можно считать прямой скидкой в размере 50 тыс. рублей.

Цены моделей остались прежними. С учетом прямой выгоды кроссовер XCite X-Cross 7 стоит сейчас от 2,45 до 2,586 млн рублей, а XCite X-Cross 8 – от 2,95 до 3,35 млн рублей.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Под капотом XCite X-Cross 7 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и вариатор, привод передний. X-Cross 8 оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым роботом и передним либо полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 18
25.04.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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