Два доступных кроссовера российской сборки приятно подешевели

Кроссоверы XCite в апреле стали доступнее в России на 50 тыс. рублей

Марка XCite, которая собирает машины на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, сделала доступнее кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8. Эти модели получили «дополнительную выгоду», что можно считать прямой скидкой в размере 50 тыс. рублей.

Цены моделей остались прежними. С учетом прямой выгоды кроссовер XCite X-Cross 7 стоит сейчас от 2,45 до 2,586 млн рублей, а XCite X-Cross 8 – от 2,95 до 3,35 млн рублей.

Под капотом XCite X-Cross 7 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и вариатор, привод передний. X-Cross 8 оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым роботом и передним либо полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»