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Два кроссовера российской сборки начали продавать со скидками в полмиллиона

В Росссии автомобили Xcite распродают со скидками в 500 тыс. рублей

Дилеры марки XCite, под которой на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге с января 2024 года собирали кроссоверы, начали продавать их со скидками до 500 тыс. рублей. Менеджеры из некоторых автосалонов сообщили о прекращении выпуска этих авто.

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При этом стоит отметить, что официально о прекращении сборки автомобилей XCite на площадке «Автозавод Санкт-Петербург» (экс-завод Nissan) пока не сообщалось.

XCite X-Cross 7
XCite X-Cross 7

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Один из дилеров в Санкт-Петербурге предложил кроссовер X-Cross 7 в старшей комплектации Techno за 2,1 млн рублей, хотя по прайсу его цена составляет 2,64 млн рублей.

В автосалоне XCite в Краснодаре готовы были предоставить скидку в 100 тысяч рублей, которая может суммироваться со скидкой за автокредит в размере 300 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

XCite X-Cross 7
XCite X-Cross 7

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:XCite
Количество просмотров 11
20.03.2025 
Фото:XCite
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