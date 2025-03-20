Два кроссовера российской сборки начали продавать со скидками в полмиллиона

В Росссии автомобили Xcite распродают со скидками в 500 тыс. рублей

Дилеры марки XCite, под которой на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге с января 2024 года собирали кроссоверы, начали продавать их со скидками до 500 тыс. рублей. Менеджеры из некоторых автосалонов сообщили о прекращении выпуска этих авто.

При этом стоит отметить, что официально о прекращении сборки автомобилей XCite на площадке «Автозавод Санкт-Петербург» (экс-завод Nissan) пока не сообщалось.

XCite X-Cross 7

Один из дилеров в Санкт-Петербурге предложил кроссовер X-Cross 7 в старшей комплектации Techno за 2,1 млн рублей, хотя по прайсу его цена составляет 2,64 млн рублей.

В автосалоне XCite в Краснодаре готовы были предоставить скидку в 100 тысяч рублей, которая может суммироваться со скидкой за автокредит в размере 300 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

XCite X-Cross 7

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Газета.Ru»