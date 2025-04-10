Доступный кроссовер российской сборки теперь можно купить онлайн

В России начались продажи кроссоверов XCite на Яндекс Маркете

Бренд Xcite начал предлагать свои кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 на площадке «Яндекс Маркет». Пока автомобили могут купить только жители Воронежа. После оформления сделки покупатель выбирает дилерский центр для самовывоза, а менеджер связывается для уточнения деталей и подготовки документов.

XCite X-Cross 7

Машины марки Xcite выпускают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Модель X-Cross 7 создана на основе китайского кроссовера Chery Tiggo 7. Под капотом авто 1,5-литровый двигатель мощностью 147 л.с., вариатор. Привод передний. Цена начинается от 2,5 млн рублей.

Основой X-Cross 8 послужил кроссовер Chery Tiggo 8. Автомобиль предлагается с 1,6-литровым турбодвигателем (150 л.с.), роботом. Цена стартует от 3 млн рублей за переднеприводную версию. Стоимость полноприводной модификации начинается от 3,3 млн.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: «Яндекс Маркет»