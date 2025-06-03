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Идея хорошая, но есть нюансы: эксперт о лишении прав за неоплаченный ущерб в ДТП

Эксперт Корнев назвал слабые места идеи лишать прав за неоплату ущерба в аварии

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Депутат Сардана Авксентьева выступила с инициативой лишать прав водителей, у которых есть долги перед пострадавшими в ДТП по их вине. По разным оценкам, доля таких водителей составляет от 7 до 10%. Лишение прав предлагается осуществлять, если виновник не исполнит судебное решение о возмещении ущерба, начиная от 100 тысяч рублей.

Руководитель Управления по работе с импортёрами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев отмечает, что в целом эта инициатива позитивная, но есть вопросы.

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Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Странным выглядит ограничение до ста тысяч. Многие подобные аварии начинаются с банального выяснения отношений на дороге. Намеренно сломанные зеркала и сорванные бампера – яркий признак дорожного хама. Таких в первую очередь нужно лишать возможности повторять свои «подвиги», но они тоже оказываются вне зоны действия данной инициативы в виду гораздо меньшего ущерба.

Во-вторых, инициатива упирается в необходимость наличия заведенного судебного дела, но таких немного. Не все пострадавшие в ДТП до этой стадии.

И наконец, иностранные граждане или живущие по чужим документам, сами того не зная, могут обойти наказание.

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По мнению эксперта, закон может прижиться, если планку по урону снизят хотя бы в два раза. В таком случае до суда дойдет больше пострадавших, чтобы наказать уклониста через лишение прав. Многих такое развитие событий заставит вовремя возместить ущерб, тем более если он небольшой.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 191
03.06.2025 
Фото:Depositphotos
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