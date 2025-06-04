Штраф подействовал: юрлица в Москве стали реже нарушать правила парковки

В Москве сократилось число штрафов юридическим лицам за неоплаченную парковку

По данным столичного ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), в апреле 2025 года таких нарушений стало меньше на 33,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте снижение составило 27%. Причина – ужесточение наказания. С января 2025 года штраф для юрлиц за неоплату парковки вырос с 5 до 50 тысяч рублей, при этом для обычных водителей сумма осталась прежней – 5 тысяч.

По словам инициаторов закона, корпоративные авто часто создавали неудобства, особенно у больниц и школ, где водители занимали парковочные места, предназначенные для местных жителей.

В АМПП отмечают: меры уже дали результат. Представители компаний стали дисциплинированнее и теперь чаще оплачивают стоянку вовремя.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я про свой опыт расскажу. Никогда никому не мешал, паркуюсь в разрешенных местах, всегда оплачиваю парковку. Но при этом несколько раз в год отхватывал штрафы за неоплату – чаще по невнимательности, когда или номер парковки перепутал, или не ту машину в приложении выбрал (езжу чаще на машинах юрлиц), либо забываю продлить сессию, когда простоял 2 часа 15 минут при оплаченных двух часах. В итоге – и стоянку оплатил, и штраф 5000 рублей отхватил.

А теперь штраф – 50 000 рублей. Так я уже заставляю себя следить за сессиями оплаты (чтобы не забывать продлить на 10–20 минут), либо паркуюсь там, где пока можно бесплатно – не потому, что платить за парковку не хочу, а потому что штраф конский. Московское движение это никак не изменило, хотя штрафов я стал платить меньше.

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Источники: «Коммерсант», Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram