#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Штраф подействовал: юрлица в Москве стали реже нарушать правила парковки

В Москве сократилось число штрафов юридическим лицам за неоплаченную парковку

Рекомендуем
Полный привод, 150 сил, европейский бренд — иномарка по цене УАЗа

По данным столичного ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), в апреле 2025 года таких нарушений стало меньше на 33,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте снижение составило 27%. Причина – ужесточение наказания. С января 2025 года штраф для юрлиц за неоплату парковки вырос с 5 до 50 тысяч рублей, при этом для обычных водителей сумма осталась прежней – 5 тысяч.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

По словам инициаторов закона, корпоративные авто часто создавали неудобства, особенно у больниц и школ, где водители занимали парковочные места, предназначенные для местных жителей.

В АМПП отмечают: меры уже дали результат. Представители компаний стали дисциплинированнее и теперь чаще оплачивают стоянку вовремя.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я про свой опыт расскажу. Никогда никому не мешал, паркуюсь в разрешенных местах, всегда оплачиваю парковку. Но при этом несколько раз в год отхватывал штрафы за неоплату – чаще по невнимательности, когда или номер парковки перепутал, или не ту машину в приложении выбрал (езжу чаще на машинах юрлиц), либо забываю продлить сессию, когда простоял 2 часа 15 минут при оплаченных двух часах. В итоге – и стоянку оплатил, и штраф 5000 рублей отхватил.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

А теперь штраф – 50 000 рублей. Так я уже заставляю себя следить за сессиями оплаты (чтобы не забывать продлить на 10–20 минут), либо паркуюсь там, где пока можно бесплатно – не потому, что платить за парковку не хочу, а потому что штраф конский. Московское движение это никак не изменило, хотя штрафов я стал платить меньше.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источники: «Коммерсант», Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 141
04.06.2025 
Фото:Олег Елков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0