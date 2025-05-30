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Новые штрафы! Ужесточаются правила перевозки детей

Минтранс подготовил поправки в ПДД по правилам перевозки детей в автомобиле

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Новые поправки в ПДД окончательно запретят использование дешевых заменителей автокресел и бустеров при перевозке детей. Опубликованные Минтрансом поправки в ПДД впервые раскрывают и закрепляют в Правилах термин «детская удерживающая система (устройство)» (ДУУ). Одновременно с этим Государственная Дума планирует поднять штраф за нарушение правил перевозки детей – с нынешних 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

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Дело в том, что сейчас штрафы не особо работают – ПДД предписывают возить ребенка до 7 лет с ДУУ, однако требования к этим системам есть лишь в правиле №44 ЕЭК ООН, но не в Правилах. Пользующиеся этой лазейкой водители покупают заменители кресел и бустеров – так называемые «треугольники», адаптеры, лямки, бескаркасные кресла, – а при возникновении вопросов у инспектора показывают сертификат ДУУ, с которым эти «приспособы» зачастую продаются. По факту же такие устройства попросту опасны. Новые поправки в ПДД однозначно опишут конструкцию ДУУ, что, по идее, создаст условия для полного исчезновения спроса на дешевые «аналоги» ДУУ.

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Источник: Коммерсант

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / ASphotofamily
Количество просмотров 3
30.05.2025 
Фото:freepik / ASphotofamily
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