#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Эти модели авто стали самыми популярными у россиян для покупки в апреле

«Автостат»: в апреле у иномарок лидировали Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO Max

Рекомендуем
Полный привод, 150 сил, европейский бренд — иномарка по цене УАЗа

«Если апрель дал надежду, то май ее забрал. Это мы про авторынок: в апреле он преодолел 100-тысячный рубеж, а в мае – опустился ниже этой отметки», – так безрадостно начинается сообщение «Автостата» о майских итогах продаж. В мае продали 91,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем в апреле, и на 28% ниже уровня мая прошлого года. Лидирует в рейтинге отечественная Lada (25 552 шт.), далее по списку: Haval (10 623 шт.), Chery (9780 шт.), за которым следуют Geely и Changan (6299 и 5639 шт. соответственно).

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Семь из десяти марок-лидеров продемонстрировали в мае отрицательную динамику. Рост показали только Belgee (+0,4%), Jetour (+8,3%) и Solaris (+69,7%).

В модельном рейтинге традиционно первенствуют Lada Granta (12 033 шт.; –35,1%) и Lada Vesta (6559; –51,9%). Среди иномарок (а это сплошь «китайцы») расклад такой: Haval Jolion – 4586 машин (–27,8%), Chery Tiggo 7 PRO Max (2757 шт.; –45,8%), Changan UNI-S (2542 шт.; –27,9%), Belgee X50 (2404 шт.; –33,2%) и Geely Monjaro (2390 шт.; –18,5% к маю 2024-го). Отметим, что почти все модели ведущей «десятки» показали снижение, но меньше всего «убавил» кроссовер Geely Monjaro (–18,5% ).

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Все в жестком минусе, поэтому можно рассуждать лишь о том, кто потерял больше, а кто меньше. В топ-10 моделей ворвался Changan Uni-S. И по-прежнему удивляют устойчивые позиции Geely Monjaro – можно сказать, народная модель. Вот какой кроссовер надо локализовать в России – если, конечно, он после этого не станет дороже. Выводы? По-прежнему ждем волшебную осень.

Источник: «Автостат», Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 308
04.06.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0