Эти модели авто стали самыми популярными у россиян для покупки в апреле

«Автостат»: в апреле у иномарок лидировали Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO Max

«Если апрель дал надежду, то май ее забрал. Это мы про авторынок: в апреле он преодолел 100-тысячный рубеж, а в мае – опустился ниже этой отметки», – так безрадостно начинается сообщение «Автостата» о майских итогах продаж. В мае продали 91,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем в апреле, и на 28% ниже уровня мая прошлого года. Лидирует в рейтинге отечественная Lada (25 552 шт.), далее по списку: Haval (10 623 шт.), Chery (9780 шт.), за которым следуют Geely и Changan (6299 и 5639 шт. соответственно).

Семь из десяти марок-лидеров продемонстрировали в мае отрицательную динамику. Рост показали только Belgee (+0,4%), Jetour (+8,3%) и Solaris (+69,7%).

В модельном рейтинге традиционно первенствуют Lada Granta (12 033 шт.; –35,1%) и Lada Vesta (6559; –51,9%). Среди иномарок (а это сплошь «китайцы») расклад такой: Haval Jolion – 4586 машин (–27,8%), Chery Tiggo 7 PRO Max (2757 шт.; –45,8%), Changan UNI-S (2542 шт.; –27,9%), Belgee X50 (2404 шт.; –33,2%) и Geely Monjaro (2390 шт.; –18,5% к маю 2024-го). Отметим, что почти все модели ведущей «десятки» показали снижение, но меньше всего «убавил» кроссовер Geely Monjaro (–18,5% ).

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:





– Все в жестком минусе, поэтому можно рассуждать лишь о том, кто потерял больше, а кто меньше. В топ-10 моделей ворвался Changan Uni-S. И по-прежнему удивляют устойчивые позиции Geely Monjaro – можно сказать, народная модель. Вот какой кроссовер надо локализовать в России – если, конечно, он после этого не станет дороже. Выводы? По-прежнему ждем волшебную осень.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автостат», Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram