Названы самые популярные марки машин в России

«Автостат» перечислил десять самых популярных марок автомобилей в России

По данным аналитического агентства «Автостат», в период с 19 по 25 мая в России самыми популярными автомобилями стали Lada. Продажи машин российской марки за это время составили 6,2 тыс. штук.

Далее по популярности следуют китайские марки Haval (2,4 тыс. шт.), Chery (2,2 тыс. шт.), Geely (1,4 тыс. шт.) и Changan (1,3 тыс. шт.).

Также в десятку самых популярных брендов вошли Belgee (продано 854 шт.), Jetour (779 шт.), Omoda (515 шт.), Solaris (485 шт.), Tank (415 шт.).

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»