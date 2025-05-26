В Алматы будут собирать внедорожники и кроссоверы трех китайских марок

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Выпуск рамных моделей Haval начнут в Казахстане на заводе AMMKZ

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Сборку рамных моделей Haval планируют начать в Алматы на заводе AMMKZ, который откроется во II квартале текущего года. Также в Казахстане планируют производить кроссоверы Chery и Changan.

В стране хотят локализовать сборку рамных Haval H5 и H9 с 2,0-литровыми моторами, а также кроссовер Chery Tiggo 4.

Ранее ОТТС с пропиской на заводе AMMKZ получили Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion, Changan CS55 Plus, Tank 300.

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В основном, все эти авто представлены в России и поставляются в страну из КНР. В России сейчас собирают кроссоверы Haval, как на собственном заводе компании в Туле, так и в Калужской области на бывшем «ПСМА Рус».

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Kolesa.kz

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 17
26.05.2025 
Фото:Unsplash
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