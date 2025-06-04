«Парковки России» получат новый дизайн

В этом году выйдет улучшенная версия приложения «Парковки России»

Приложение «Парковки России» – идеальный помощник для водителей в Москве, Санкт-Петербурге, Кисловодске и Подмосковье. 95% автомобилистов столицы уже оценили простоту и разнообразие функций этого приложения при оплате парковки. Запустить парковочную сессию можно за считанные секунды, а вся процедура оплаты занимает всего 35 секунд, что значительно экономит время. В дополнение к основной функции оплаты в приложении доступны более 20 дополнительных возможностей.

С помощью приложения пользователи могут: пополнять парковочный счет (как банковской картой, так и без комиссии через СБП, а также с помощью мобильного телефона или баллов проекта Миллион призов), остановить парковочную сессию в любое время с возвратом неизрасходованных средств на счет, находить различные типы парковок по интерактивно й карте и исправлять ошибки при оплате в течение суток.

Также предусмотрена возможность продления парковки, корректировки времени ее начала, изменения госномера автомобиля или номера парковочной зоны, если возникли задержки.

Новая версия приложения на базе отечественного ПО предложит современный интерфейс и новый дизайн, а пользователи смогут настраивать главный экран по своему усмотрению. Модульная архитектура обеспечит высокую безопасность, а запуск новых функций станет возможен без необходимости обновлений в магазинах приложений.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы постоянно работаем над улучшением наших цифровых сервисов, делаем их удобнее и полезнее. Скоро пользователям станет доступна версия мобильного приложения «Парковки России» на новом отечественном программном обеспечении. Уже в этом году вы увидите улучшенный интерфейс, новый дизайн и функционал приложения.

Важно отметить, что 5 июня с 02:00 до 04:00, 12 июня с 00:00 до 06:00 и 13 июня с 00:00 до 06:00 в приложении будут проводиться работы, что может ограничить его функционал. Эти мероприятия направлены на повышение производительности и стабильности сервиса. Оплатить парковку со шлагбаумом можно будет с помощью банковской карты на стойках выезда и терминалах.

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Источник: Дептранс