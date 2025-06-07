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Продается редкий Москвич-403 из Ромашкова

Москвич-403 1.4 MT 1965 года выставлен на продажу за 2,8 млн рублей

В Одинцовском районе Подмосковья (село Ромашково) выставлен на продажу редкий Москвич-403 1.4 MT 1965 года выпуска. Автомобиль с пробегом всего 4 тыс. км предлагают за 2,8 млн рублей.

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Это Москвич из первого поколения, которое выпускали с 1962 по 1965 годы, он отлично сохранился, в авариях не участвовал, кузов целый, бит не был. В стандартном исполнении Москвич-403 внешне не отличался от позднего исполнения Москвича-407, определить модификацию можно было только по боковым шильдикам на передних крыльях.

Заднеприводный 403-й оснащен бензиновым двигателем 1,4 литра, мощностью 45 л.с. и механической коробкой передач. Машина в базовой комплектации и окрашена в стильный зеленый цвет.

Продавец обращает внимание, что седан относится к экспортным моделям. За свою историю этот Москвич-403 четыре раза менял владельцев по ПТС, что за 60 лет совсем нечасто.

Источник, фото: Avito.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6843
07.06.2025 
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