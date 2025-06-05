Ввоз новых легковушек в Россию резко снизился

«Автостат»: импорт новых легковых авто в РФ в мае уменьшился на 74%

Ввоз новых легковушек в РФ в мае текущего года упал на 74% в годовом выражении, до 17,8 тыс. единиц, а авто с пробегом – вырос на 23%, до 37,1 тыс., рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Что касается конкретных марок, лидером импорта стал бренд Changan (модель Changan UNI-S).

Среди машин с пробегом лидер – Toyota, среди моделей наибольшим спросом пользовался Honda Freed.

Что касается стран в импорте новых машин, то первое место занял Китай с долей в 71%, второе место у Киргизии (9,1%), третье – у Кореи (7,2%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: ТАСС