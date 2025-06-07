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В России появился недорогой и богато оснащенный японский компактвэн

В России начали продавать Honda Freed Crosstar: цены от 2,14 млн рублей

В продаже в России появился компакный вэн Honda Freed Crosstar третьего поколения, который дебютировал в Японии в 2024 году.

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Цены на новинку начинаются от 2,14 миллиона рублей. На российском рынке аналогов почти нет, близким вариантом можно считать разве что универсал Lada Largus Cross, который стоит от 1,815 миллиона рублей.

Для минимальной цены в 2,14 миллиона рублей Honda Freed Crosstar предлагается в Москве на заказ, причем автомобиль будет доставлен с богато укомплектованным салоном. В числе опций – защитный пластиковый обвес, пятиместный интерьер с отделкой из эко-кожи, мультимедийная система с сенсорным экраном и потолочный развлекательный экран для пассажиров, кожаный руль, цифровая панель приборов и электропривод стояночного тормоза.

Honda Freed Crosstar
Honda Freed Crosstar
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Во Владивостоке цена на аналогичный автомобиль составляет 2,59 миллиона рублей, в то время как в Москве версия со шестиместным салоном и двумя раздельными креслами второго ряда обойдется в 2,81 миллиона рублей. Все указанные цены уже включают обязательные сборы и платежи, а также полный пакет документов для регистрации автомобиля.

Honda Freed Crosstar
Honda Freed Crosstar

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С точки зрения технических характеристик, все Honda Freed Crosstar, предлагаемые в России, идентичны: они оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 118 л.с., работающим в паре с вариатором и передним приводом. Автомобиль рассчитан на использование бензина Аи-92.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 76028
07.06.2025 
Фото:Honda
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