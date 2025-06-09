«Корейцы» начали продаваться с беспрецедентными скидками

У дилеров появилась базовая версия кроссовера KGM Korando за 3 млн рублей

Компания KGM, ранее известная как SsangYong, пытается вписаться в реалии нового российского авторынка.

Российский дистрибьютор, компания «Рэкс Моторс», несколько раз снижал рекомендованные розничные цены на всю линейку KGM. Как «За рулем» сообщал ранее, с учетом объявленных скидок, флагманский внедорожник Rexton можно приобрести по цене от 6,2 млн рублей (что все еще выглядит слишком дорогим на общем фоне этого сегмента), а более доступные кроссоверы Torres и Korando выставлены за цену чуть более 3 млн и чуть менее 4 млн рублей соответственно.

Но на самом деле последний, самый демократичный в корейской линейке кроссовер Korando есть возможность приобрести даже еще дешевле.

Как сообщает источник со ссылкой на «Клуб фанатов автомобилей ТАГАЗ», у российских дилеров KGM появились кроссоверы Korando в базовой комплектации, которая оценивается в 3 млн рублей. По данным источника, в этой комплектации автомобили комплектуются бензиновым двигателем с отдачей 163 л.с., работающим в паре с автоматической коробкой передач, которая передает крутящий момент исключительно на передние колеса. Среди опций комфорта – простая двухдиновая аудиосистема. Надо брать?

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Источник: Автопоток