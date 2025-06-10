От песочных до электронных: уникальная выставка часов на ВДНХ

12 июня в павильоне № 53 на ВДНХ откроется выставка «Время не ждет! Часы и часовые механизмы из ведущих музеев Москвы»

Организаторы выставки «Время не ждет!» – Музей Гаража особого назначения ФСО России и Политехнический музей – собрали под одной крышей уникальные экспонаты, которые обычно скрыты в запасниках крупнейших музеев страны.

Что вас ждет?

Часы из коллекций Политехнического музея, Государственного Исторического музея, Музея современной истории России, Всероссийского музея декоративного искусства, Музея Москвы и Музея архитектуры им. А. В. Щусева.

Современные российские разработки от «Русского времени» и шедевры независимого мастера Константина Чайкина.

Яркие представители часовой индустрии из Швейцарии, Германии, Японии и Китая от компании AllTime.

Особое внимание – работам Константина Чайкина. На выставке вы увидите сразу два его уникальных творения: часы «Лукоморье», созданные вместе с ювелиром Ильгизом Фазулзяновым, и «Московскую Пасхалию» – часы, которые сами вычисляют дату Пасхи. Подобные произведения часового и ювелирного искусства крайне редко доступны широкой публике!

Что еще интересного?

Механизмы с турбийоном, маятниковые часы с гиревым приводом, электрические модели XX века и современные инновации.

Исторические раритеты: каминные часы, солнечные часы, морские хронометры и карманные часы революционеров, политиков и ученых.

Часы-подарки для И. В. Сталина, М. С. Горбачёва, М. В. Мишустина и других руководителей страны.

Башенные часы Ленинградского вокзала и эскизы часовой башни Казанского вокзала.

Вы сможете проследить эволюцию часового дела: от песочных и солнечных часов до электронных и кварцевых, узнать истории часов, которые меняли судьбы и становились символами эпохи. Эти экспонаты не просто показывают время – они рассказывают о нем.

Приходите на выставку «Время не ждет» с 12 июня по 16 ноября в Музей Гаража особого назначения на ВДНХ!