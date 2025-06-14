Что происходит с водителем и автомобилем в жару – сохраняйте хладнокровие

GTÜ: при 35 °C система охлаждения авто может достичь своего предела

Солнце и жара могут быстро стать причиной стресса на дороге. Это касается не только водителей и пассажиров, но и самих транспортных средств. Например, при температуре 35 градусов по Цельсию и выше система охлаждения может достичь своего предела, предупреждает Немецкая ассоциация технического осмотра.

Также при высоких температурах и неправильном давлении воздуха возможны разрывы шин, если шина становится слишком горячей. Поэтому водителям обязательно следует проверять основные функции автомобиля перед длительными поездками – особенно уровни охлаждающей жидкости и моторного масла, а также состояние шин. А перед наступлением жарких летних месяцев Немецкая ассоциация технического осмотра рекомендует не полениться обслужить кондиционер.

Из-за парникового эффекта летом салон автомобиля может стать намного горячее окружающего воздуха. Если автомобиль припаркован под палящим солнцем, он может нагреться до температуры 60 градусов по Цельсию и выше. Поэтому перед поездкой рекомендуется тщательно его проветрить. Светоотражающий коврик на лобовом стекле или парковка в тени могут этому противодействовать. Очень важно: никогда не оставляйте в машине легковоспламеняющиеся предметы, такие как зажигалки или внешние аккумуляторы. Существует риск взрыва.

Правильно используемая система кондиционирования воздуха вносит значительный вклад в хорошее самочувствие. Однако разница наружной и внутренней температуры не должна превышать пяти-шести градусов по Цельсию. Режим рециркуляции помогает быстрее охладить автомобиль в течение первых нескольких километров. Однако GTÜ рекомендует после этого впустить свежий воздух с улицы, чтобы предотвратить чрезмерное содержание CO2 в салоне автомобиля.

Температура – не единственный фактор хорошего самочувствия и, следовательно, безопасности во время вождения летом. Достаточное количество питьевой воды для каждого человека в автомобиле, легкая одежда и перерывы каждые два часа – все это поддерживает концентрацию и физическую форму, особенно в дальних поездках. Прочная и удобная обувь необходима для безопасности, чтобы иметь возможность надежно управлять педалями. Хотя вождение босиком или в шлепанцах прямо не запрещено, тем не менее, неподходящая обувь или босые ноги представляют определенный риск.

Детей и животных ни в коем случае нельзя оставлять в припаркованном автомобиле в жаркую погоду – даже для, казалось бы, коротких отлучек, например, «забежать в магазин», подчеркивает Штутгартская испытательная и экспертная организация. Детские сиденья и пряжки ремней безопасности должны быть покрыты светлой тканью, чтобы предотвратить ожоги.

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Источник: Auto-Medienportal