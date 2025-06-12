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Концепт Enyaq RS Race: использование легких материалов повысило скорость

В Enyaq RS Race применены биокомпозитные детали, выполненные из льняных волокон

Концепт Skoda демонстрирует, как использование легких материалов может повысить производительность автомобиля. Недавняя модель Enyaq RS Race в этом плане стала настоящим прорывом благодаря применению биокомпозитных деталей из льняных волокон, что позволило ей сбросить почти 300 кг. Уменьшение веса повлияло на динамические характеристики кроссовера.

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Концепт Enyaq RS Race
Концепт Enyaq RS Race

Важным элементом конструкции стали не только биокомпозитные детали, но и поликарбонатные окна. Эти изменения вносят вклад в общую экономию веса. Снижение массы автомобиля - ключевой аспект, который Skoda активно использует в своих новых разработках.

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Кроме того, концепт получил спортивную подвеску, что делает его более управляемым и бодрым на дороге. Ускорение до 100 км в час за менее чем пять секунд говорит о высокой эффективности модели. Значительная легкость вместе с набором спортивных характеристик позволит Enyaq RS Race достойно конкурировать в своем классе.

Концепт Enyaq RS Race
Концепт Enyaq RS Race

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Дизайн концепта также впечатляет. Широкий обвес, агрессивные бамперы и новые вентиляционные отверстия придают ему динамичный вид. Аэродинамически оптимизированная крыша, массивный диффузор и тонкие боковые зеркала создают стильный и современный образ, а легкосплавные 20-дюймовые колеса подчеркивают спортивный характер автомобиля.

Для повышения управляемости, аналогичной Fabia RS Rally2, концепт Skoda оснащен уникальным шасси и регулируемой спортивной подвеской. Внутри находятся быстросъемное рулевое колесо и гоночные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности. Система полного привода с мощностью 335 л. с. позволяет Enyaq RS Race уверенно ускоряться и справляться с любыми дорожными условиями.

Концепт Enyaq RS Race
Концепт Enyaq RS Race

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Skoda
Количество просмотров 133
12.06.2025 
Фото:Skoda
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