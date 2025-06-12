Концепт Enyaq RS Race: использование легких материалов повысило скорость

В Enyaq RS Race применены биокомпозитные детали, выполненные из льняных волокон

Концепт Skoda демонстрирует, как использование легких материалов может повысить производительность автомобиля. Недавняя модель Enyaq RS Race в этом плане стала настоящим прорывом благодаря применению биокомпозитных деталей из льняных волокон, что позволило ей сбросить почти 300 кг. Уменьшение веса повлияло на динамические характеристики кроссовера.

Концепт Enyaq RS Race

Важным элементом конструкции стали не только биокомпозитные детали, но и поликарбонатные окна. Эти изменения вносят вклад в общую экономию веса. Снижение массы автомобиля - ключевой аспект, который Skoda активно использует в своих новых разработках.

Кроме того, концепт получил спортивную подвеску, что делает его более управляемым и бодрым на дороге. Ускорение до 100 км в час за менее чем пять секунд говорит о высокой эффективности модели. Значительная легкость вместе с набором спортивных характеристик позволит Enyaq RS Race достойно конкурировать в своем классе.

Концепт Enyaq RS Race

Дизайн концепта также впечатляет. Широкий обвес, агрессивные бамперы и новые вентиляционные отверстия придают ему динамичный вид. Аэродинамически оптимизированная крыша, массивный диффузор и тонкие боковые зеркала создают стильный и современный образ, а легкосплавные 20-дюймовые колеса подчеркивают спортивный характер автомобиля.

Для повышения управляемости, аналогичной Fabia RS Rally2, концепт Skoda оснащен уникальным шасси и регулируемой спортивной подвеской. Внутри находятся быстросъемное рулевое колесо и гоночные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности. Система полного привода с мощностью 335 л. с. позволяет Enyaq RS Race уверенно ускоряться и справляться с любыми дорожными условиями.

Концепт Enyaq RS Race

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Источник: Carscoops