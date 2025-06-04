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Skoda Favorit возвращается в современном виде

Двое дизайнеров представили, как выглядит Skoda Favorit в виде электрокара

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Дизайнеры Skoda представили современное переосмысление культовой модели Favorit – теперь на электротяге. Концепт был создан в свободное время болгарским дизайнером Людмилом Славовым при поддержке коллеги Дэвида Стингла и пока остается лишь дизайнерским проектом. Оригинальный Favorit, выпущенный в 1987 году еще до вхождения марки в концерн Volkswagen, был заметной моделью в истории бренда. Компактный хэтчбек с бензиновым двигателем 1.3 л мощностью до 68 л. с. отличался практичностью и современным по тем временам дизайном.

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Skoda Favorit
Skoda Favorit

Позже появилась версия универсала, который назывался Forman, а в 1994 году модель сменила Felicia. Новый Favorit следует фирменной дизайнерской философии Skoda Modern Solid. Визуально он остается компактным и функциональным, сохраняя ключевые черты оригинала, но при этом не выглядит старомодным. Принадлежность к электрокарам подчеркивается закрытой решеткой радиатора, L-образными светодиодными фарами и гладкими линиями кузова. Двери открываются навстречу друг другу, а логотипы Skoda подсвечиваются.

Skoda Favorit
Skoda Favorit

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Дизайнер потратил на проект около 120 часов своего личного времени, и кроме гражданской версии, Славов представил и раллийную модификацию Фаворита с расширенными арками и агрессивным обвесом – дань спортивному прошлому модели.

Славов немного расширил изначальную концепцию до кроссовера, а не чистого хэтчбека. «Я хотел обновить изначальную идею для сегодняшнего времени, когда популярны различные SUV, вроде Skoda Kamiq. Я также представлял себе новый Favorit как электромобиль, а более высокая структура кузова позволяет лучше разместить аккумулятор в полу», – объясняет болгарский дизайнер.
«Я почти не использую карандаши, разве что для первых набросков», – рассказывает Славов о своем стиле работы.

Увы, пока это лишь дизайнерская мечта, не связанная с официальными планами бренда. Однако проект демонстрирует, как классическая модель может выглядеть в электрическом будущем. Ну и, может, в компании действительно задумаются об электрическом будущем модели?

Skoda Favorit
Skoda Favorit
Skoda Favorit
Skoda Favorit
Skoda Favorit
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Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Skoda
Количество просмотров 603
01.06.2025 
Фото:Skoda
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