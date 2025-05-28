В Skoda высказались о возможности возвращения в Россию

В штаб-квартире Skoda заявили, что не планируют возвращаться в Россию

Компания Skoda не планирует возвращаться на российский рынок, рассказала пресс-секретарь по корпоративным коммуникациям автопроизводителя Auto Ивана Поволна. Она пояснила, что возобновление предпринимательской деятельности в РФ или установление новых деловых отношений с российскими юрлицами не планируется.

Поволна отметила, что в 2022 году чешская компания столкнулась с большими сложностями с точки зрения логистики и ведения коммерческой деятельности в РФ. Сейчас автопроизводитель следует санкционной политике в отношении России.

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Источник: Autonews.ru