Один из лучших кроссоверов в мире, но у него есть проблема!

Эксперт «За рулем» назвал слабое место Volkswagen Tiguan первого поколения

Если ищете подержанный кроссовер с автоматом и на полном приводе, взгляд неминуемо падает на Toyota RAV4. Если ваш бюджет ограничен парой миллионов рублей, на RAV4 в возрасте 8-9 лет рассчитывать можно, но он будет не в лучших кондициях – после аварии или с пробегом 150 тысяч км. Шансы на машину 4х4 с гидроавтоматом (при бензиновом моторе 2.5 или дизельном 2.2) совсем мизерные. Абсолютный минимум – около 1,7 млн, и всё это RAV4 с вариатором. Механическая коробка ценится дороже!

Volkswagen Tiguan

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев определил самые интересные подержанные полноприводные кроссоверы с АКП весной 2025 года. Что же еще интересного, помимо RAV4, предлагает вторичка на тему «4х4 с гидроавтоматом 8–9 лет»? И желательно не выше уровня, от которого стартуют цены новых кроссоверов. Конечно, один из вариантов – Volkswagen Tiguan. Длина кузова 4426 мм, клиренс – 200 мм, багажник – 470 л, отличная репутация... А что с ним не так?

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Во втором поколении (с 2017 года) гидроавтомат остался только у удлиненной версии Allspace – вещь редкая и в 2 млн рублей вписывается со скрипом. «Первых» же Тигуанов много, за машины с пробегом 100–120 тысяч км просят 1,7–1,9 млн. Сборка – Калуга. В активе – высокая надежность, жизнестойкая подвеска, прекрасная управляемость, комфортный салон, выверенная эргономика. К сожалению, лакокрасочное покрытие тонковато и есть уязвимые для коррозии места.

При желании иметь полный привод и гидроавтомат выбор сводится к единственному мотору. Дизель на машинах 2016–2017 годов почти не встречается. Остается бензиновый турбомотор 2.0 (180 л. с.) серии EA888 со скверной репутацией. При чугунном блоке выдерживает 250 тысяч км – после трех глубоких модернизаций победили разрушения на малых пробегах. Но остались быстрая закоксовка и масложор, вопросы к ресурсу привода ГРМ, ТНВД, водяной помпы, клапана EGR.

Шестиступенчатый автомат 09М (Aisin TF-62SN) надежен. Какие-либо недомогания стартуют от 150 тысяч км. Если прочищать теплообменник, то и 250 тысяч не предел. Вердикт: все хорошо, кроме мотора.

Другие варианты полноприводных кроссоверов на автомате – в новой статье «За рулем»!