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Перечислили самые популярные машины мая 2025 года

Авито Авто: Lada Granta и Haval Jolion стали самыми популярными авто в мае-2025

По данным Авито Авто, в мае 2025 года Lada Granta и Haval Jolion оказались на вершине списка самых популярных автомобилей. Эксперты компании проанализировали рынок новых легковых машин, отметив стабильность интереса пользователей в сравнении с апрелем. Средняя цена нового автомобиля в мае составила 2 959 000 рублей.

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Lada остается лидером, заняв 20,6% интереса к новым моделям, за ней следуют четыре китайских бренда: Chery (10%), Haval (9%), Jetour (5,8%) и Changan (5,6%). При этом интерес к автомобилям Jetour вырос на 25,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди моделей Lada Granta стала наиболее интересной для покупки (8,7%), за ней идут Haval Jolion (3,5%), Lada Vesta (3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%). Особо отметим рост популярности кроссовера Jetour Dashing, который увеличился на 29,5% с апреля 2025 года.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 942
11.06.2025 
Фото:Depositphotos
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