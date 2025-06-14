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Ввоз новых легковушек в РФ резко снизился: какие машины продолжают везти

Импорт новых легковых автомобилей в Россию упал в четыре раза

В мае текущего года в Россию ввезли 17,8 тыс. новых легковушек, это на 74,2% меньше, чем в мае 2024 года (68,9 тыс. шт.), сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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Он пояснил, что падение импорта связано с двумя факторами: освоение местной сборки китайских машин и сильная «затоварка» складов дистрибьюторов и дилеров. Спрос остается намного ниже предложения.

Доля ввоза машин по параимпорту в общем объеме в мае составила 41% (7,3 тыс. машин). Официальные поставки составили лишь примерно 10,5 тыс. штук.

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Лидерами среди марок по официальным поставкам стали Changan (38% от всех поставок); Haval (11%); GAC (8%).

По параллельным каналам чаще всего ввозили машины знакомых брендов, но и там встречаются «китайцы»: Toyota (15% от всех альтернативных поставок); BMW (9%); Geely (9%); Lixiang (8%).

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Большинство машин привезли из КНР (70%). Далее следуют Киргизия (9%), Южная Корея (7%) и Белоруссия (5%).

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

Источник: telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 981
14.06.2025 
Фото:Depositphotos
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