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К чему приведет запрет автомобилей без «карт спасения»: ответ эксперта

Юрист Воропаев: Запрет машин без «карт спасения» повысит цены на некоторые марки

В России рассматривают вопрос введения запрета на выпуск в обращение машин без «карт спасения». Это документ, который помогает спасателям при аварии быстро понять, где нужно разрезать кузов машины для извлечения пассажиров.

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Сейчас «карта спасения» не является обязательным документом для выдачи ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Так, например, на китайские машины этот документ найти не удалось, отмечает автоюрист Лев Воропаев. По его словам, российские спасатели – настоящие профессионалы, поэтому извлечь пострадавших из автомобиля они всегда смогут. Но важно учитывать, сколько времени им на это потребуется.

Юрист считает, что если соответствующее решение в РФ утвердят, то это может создать дополнительный административный барьер. Следствием станет небольшой рост цен на машины и снижение доступности некоторых марок.

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Эксперт отметил, что «карта спасения» не является технически сложным документом, поэтому производителям будет нетрудно выполнить это требование. Сделают они это быстро, чтобы не потерять возможность продавать машины.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

Источник: 360.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 167
12.06.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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