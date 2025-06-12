Эти верные признаки укажут, что свечи в машине пора менять

Эксперт Стрельбицкий назвал пять признаков для замены свечей в автомобиле

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил пять признаков для замены свечей в машине. Так, нестабильно работающий мотор, слабый разгон автомобиля и повышенный расход топлива указывают на выход из строя свечей зажигания.

Проблемы с запуском мотора в холодную погоду также указывают на необходимость проверки свечей. Замена этого расходника необходима также при визуальном обнаружении нагара, масла или повреждений на электродах.

Эксперт отметил, то производители обычно рекомендуют менять свечи каждые 30–50 тыс. км, но реальный срок их службы зависит от качества бензина, стиля езды и состояния мотора.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Газета.Ru»