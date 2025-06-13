Выцветание, растрескивание, пятна: как не надо ухаживать за салоном машины

Эксперт Евтеев назвал четыре грубые ошибки при чистке салона автомобиля

Автоэксперт Евгений Евтеев перечислил распространенные ошибки при уходе за интерьером машины. Так, частой ошибкой будет использование обычной бытовой химии для чистки салона. Такие средства растворяют защитное покрытие пластика. Спустя несколько месяцев это приводит к выцветанию, растрескиванию и стойким пятнам, предупредил специалист.

Абразивные губки и жесткие щетки повреждают глянцевые вставки и лакированный пластик. Для очистки салона следует использовать только автомобильные аксессуары с мягким ворсом и пометкой «для интерьера».

Отсутствие регулярной уборки также вредно для материалов салона. Слежавшаяся пыль и капли воды оставляют разводы, которые после трудно удалить. Проводить поверхностную чистку и полноценную обработку всех элементов нужно раз в две недели.

При уборке салона эксперт рекомендует покрывать переднюю панель специальной полиролью, иначе пластик за год выгорит.

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Источник: «Газета.Ru»