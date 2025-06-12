Машины с пробегом должны подешеветь – так считают специалисты

Ирина Франк спрогнозировала снижение цен на подержанные автомобили в России

В беседе с РИАМО Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк эксперт отметила, что основными причинами снижения стоимости подержанных машин являются стабильные продажи новых автомобилей и рост доли китайских машин на вторичном рынке.

Увеличение количества доступных машин на рынке создает естественное давление на цены в сторону их уменьшения, поскольку продавцам приходится конкурировать за покупателей.

Уже сейчас наблюдается динамика снижения цен на подержанные авто в диапазоне 1,5—6% за по разным категориям и 3—4,5% в регионах. Это дает надежду, что тренд продолжится, хотя все зависит от конкретного сегмента, марки, модели и региона.

Кроме того, недавно стало известно, что из Китая в Россию поставляют автомобили с минимальным пробегом, которые формально считаются подержанными, а потому имеют субсидии китайского государства. Это также увеличивает приток свежих автомобилей на рынок.

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Источник: РИАМО