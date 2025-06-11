#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

Машины с пробегом подешевели в России за год

Средняя стоимость подержанного китайского автомобиля составляет 2,17 млн рублей

В России в мае текущего года средняя стоимость китайского б/у авто не старше 15 лет составила 2,17 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Рекомендуем
Лада, Атом, Москвич и не только — 6 главных новинок лета

Подержанные машины за год подешевели в стране на 3%. Уточняется, что меньше всего при сравнении мая 2025-го к маю 2024 года подешевели российские и китайские б/у машины (на 3%), при этом средняя цена составила 703 тыс. рублей для российских брендов и 2,17 млн рублей для китайских.

Больше всего в мае снизились цены американских подержанных машин (на 9%). Иномарки из Европы, Японии и Южной Кореи стали доступнее, в среднем, на 6%.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 723
11.06.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0