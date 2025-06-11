Машины с пробегом подешевели в России за год

Средняя стоимость подержанного китайского автомобиля составляет 2,17 млн рублей

В России в мае текущего года средняя стоимость китайского б/у авто не старше 15 лет составила 2,17 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Подержанные машины за год подешевели в стране на 3%. Уточняется, что меньше всего при сравнении мая 2025-го к маю 2024 года подешевели российские и китайские б/у машины (на 3%), при этом средняя цена составила 703 тыс. рублей для российских брендов и 2,17 млн рублей для китайских.

Больше всего в мае снизились цены американских подержанных машин (на 9%). Иномарки из Европы, Японии и Южной Кореи стали доступнее, в среднем, на 6%.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

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Источник: РИА Новости