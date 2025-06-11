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В ГД предложили уточнить формулировки поправок в Правила дорожного движения

В Госдуме призвали доступно изложить ПДД во избежание двойного толкования

В ГД РФ призвали изложить правила дорожного движения понятным каждому водителю языком во избежание двойного толкования. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что из-за того, что водителям не всегда удается разобраться в ПДД, возникают конфликтные ситуации на дорогах, недопонимание в диалоге с автоинспектором и неоправданные штрафы.

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Нилов пояснил, что автомобилисты неоднозначно восприняли проект поправок Минтранса к ПДД в части новых требований к предоставлению приоритета спецтранспорту и в том, что касается машин госслужащих со спецсигналами.

«Новый виток социального расслоения на дорогах? Тема чувствительная, у водителей и экспертов накапливаются вопросы, на которые нужны прямые ответы», – отметил Нилов.
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По его мнению, требуется широкое общественное обсуждение предложенных поправок с участием всех заинтересованных ведомств и представителей автосообщества.

Депутат сообщил, что направил соответствующее обращение главе Минтранса Роману Старовойту.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

Источник: Telegram-канал депутата Госдумы Ярослава Нилова

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Ушакова Ирина
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 115
11.06.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
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