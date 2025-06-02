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Как правильно пропускать скорую и полицию: объяснение Минтранса

Минтранс разъяснил поправки в ПДД, регулирующие проезд машин со спецсигналами

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Минтранс опубликовал разъяснения к поправкам в ПДД, в которых пропишут подробный алгоритм действий водителей при приближении транспорта со спецсигналами. В ведомстве отметили, что документ не дает новых преимуществ для таких автомобилей.

Новые нормы нацелены на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта и на недопущение излишних претензий к водителям.

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Проект поправок к ПДД Минтранс обнародовал 28 мая. Сейчас водители обязаны «уступить дорогу» автомобилям со спецсигналами (скорой помощи, полиции и так далее), но что конкретно нужно сделать, не уточняется. За невыполнение правила предусмотрен штраф в размере 500 руб. или лишение прав.

Поправками ведомство предлагает обязать водителей перестраиваться в соседний ряд при приближении спецтранспорта. Такие авто нельзя будет опережать и двигаться в «непосредственной близости» с ними.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
Количество просмотров 1073
02.06.2025 
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
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