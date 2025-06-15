Этот советский мотоцикл все еще очень популярен – вот доказательство!

Иж Планета-5 стал наиболее популярным мотоциклом с пробегом на рынке России

Аналитическое агентство «Автостат» приводит свежую статистику по Топ-5 наиболее популярных новых мотоцклов. А коллеги из «Авито Авто» опубликовали аналогичные результаты продаж, но на вторичном рынке.

Итак, среди новых мотоциклов в России по-прежнему главенствуют китайские модели. По итогам мая 2025 года дилеры смогли реализовать 7595 новых мотоциклов – это на 11% больше, чем годом ранее. На пятой строчке по популярности – марка Kayo с результатом 383 единиц, на ступень выше – Voge, который купил 471 россиянин. Топ-5 бестселлеров формируют Motoland (664 ед.), Racer (712 ед.) и Regulmoto, оторвавшийся от преследователей ввиду 1690 проданных мотоциклов.

Иж Планета-5 можно эксплуатировать как «одиночкой», так и с боковым прицепом

А вот на рынке подержанных байков ситуация другая, хотя и здесь уже отчетливо чувствуется жаркое дыхание восточных партнеров.

Взглянем сразу на ситуацию по прошедшим пяти месяцам 2025 года. По данным «Авито Авто», на пятом месте по популярности тут находится компактный кроссовый мотоцикл Kayo K1 250, на четвертом – мопед Alpha RX 50. А вот на третьей ступени – советская модель ИЖ Юпитер-5. «Серебро» принадлежит Kews K16 NB300, мотоциклу класса эндуро. Ну а на первой ступени подиума – еще одна модель неувядающей советской классики, ИЖ Планета-5. Кстати, этот же мотоцикл взял первое место и по итогам всего прошлого года.

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Источник: Автостат