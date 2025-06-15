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Этот советский мотоцикл все еще очень популярен – вот доказательство!

Иж Планета-5 стал наиболее популярным мотоциклом с пробегом на рынке России

Аналитическое агентство «Автостат» приводит свежую статистику по Топ-5 наиболее популярных новых мотоцклов. А коллеги из «Авито Авто» опубликовали аналогичные результаты продаж, но на вторичном рынке.

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Итак, среди новых мотоциклов в России по-прежнему главенствуют китайские модели. По итогам мая 2025 года дилеры смогли реализовать 7595 новых мотоциклов – это на 11% больше, чем годом ранее. На пятой строчке по популярности – марка Kayo с результатом 383 единиц, на ступень выше – Voge, который купил 471 россиянин. Топ-5 бестселлеров формируют Motoland (664 ед.), Racer (712 ед.) и Regulmoto, оторвавшийся от преследователей ввиду 1690 проданных мотоциклов.

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А вот на рынке подержанных байков ситуация другая, хотя и здесь уже отчетливо чувствуется жаркое дыхание восточных партнеров.

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Взглянем сразу на ситуацию по прошедшим пяти месяцам 2025 года. По данным «Авито Авто», на пятом месте по популярности тут находится компактный кроссовый мотоцикл Kayo K1 250, на четвертом – мопед Alpha RX 50. А вот на третьей ступени – советская модель ИЖ Юпитер-5. «Серебро» принадлежит Kews K16 NB300, мотоциклу класса эндуро. Ну а на первой ступени подиума – еще одна модель неувядающей советской классики, ИЖ Планета-5. Кстати, этот же мотоцикл взял первое место и по итогам всего прошлого года.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 5507
15.06.2025 
Фото:Wikimedia
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