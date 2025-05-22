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Рынок мотоциклов на Кубани показал рост
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Рынок мотоциклов на Кубани показал рост

В Краснодарском крае продажи новых мотоциклов выросли на 10%

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Рынок мотоциклов на Кубани заметно вырос в годовом выражении. По данным исследования «Авито Авто», подготовленного для «Ъ-Кубань», в сегменте новых мотоциклов чаще всего покупали транспортные средства марок Zuumav (9,8%), KAYO (8%) и FXMOTO (7%).

Что касается моделей, то на первом месте оказалась FXMOTO YX300 (3%), далее следуют Kews K16 NB300 (2,4%) и KAYO Basic TT140 (2,2%). Замыкают топ-5 лидеров TiREX AIR PRO и Zuumav FX K6R (по 1,8% у каждой).

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Объем предложений по новым мотоциклам увеличился на 9,6%, средняя цена одного транспортного средства составила 254 тыс. руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

Источник: «Ъ-Кубань»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
22.05.2025 
Фото:Unsplash
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