Страховщики обеспокоены ростом автоугонов

«АльфаСтрахование»: по итогам января-мая число угонов выросло в 1,3 раза

В топе по угонам с большим отрывом лидирует Lada, за ней следуют Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ – в порядке убывания количества заявленных угонов в «АльфаСтраховании».

В аналогичном периоде прошлого года (январь-май 2024 года) топ возглавляли Hyundai, Kia и Lada.

В региональном анирейтинге с большим отрывом продолжает лидировать Москва, за ней следует Санкт-Петербург. Появились в региональном топе по угонам «новички» – Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика. В прошлом году в топ-5 также входили Ставропольский край, Нижегородская область и Республика Карелия.

Среди «китайцев» в рейтинге фигурируют марки Great Wall, Geely и Chery. Таких случаев единицы, хотя по мере заполнения автопарка китайскими машинами есть тренд на увеличение числа таких угонов. Но пока еще рано делать выводы, необходимо накопить статистику, добавляют эксперты страховой компании.

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Источник: «АльфаСтрахование»