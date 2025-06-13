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Страховщики обеспокоены ростом автоугонов

«АльфаСтрахование»: по итогам января-мая число угонов выросло в 1,3 раза

В топе по угонам с большим отрывом лидирует Lada, за ней следуют Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ – в порядке убывания количества заявленных угонов в «АльфаСтраховании».

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В аналогичном периоде прошлого года (январь-май 2024 года) топ возглавляли Hyundai, Kia и Lada.

В региональном анирейтинге с большим отрывом продолжает лидировать Москва, за ней следует Санкт-Петербург. Появились в региональном топе по угонам «новички» – Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика. В прошлом году в топ-5 также входили Ставропольский край, Нижегородская область и Республика Карелия.

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Среди «китайцев» в рейтинге фигурируют марки Great Wall, Geely и Chery. Таких случаев единицы, хотя по мере заполнения автопарка китайскими машинами есть тренд на увеличение числа таких угонов. Но пока еще рано делать выводы, необходимо накопить статистику, добавляют эксперты страховой компании.

Источник: «АльфаСтрахование»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 323
13.06.2025 
Фото:Depositphotos
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