Этот кроссовер (завозят по параимпорту) дешевле Лады и Москвича

В РФ продают новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 1,9 млн рублей

Кроссовер Kia Seltos, который ранее был основным соперником Hyundai Creta на российском рынке, теперь поступает в страну по альтернативным схемам. Автомобили импортируются из Китая, и на одном из классифайдов цены начинаются с 1 898 000 рублей.

Kia Seltos

Для сравнения: кроссовер Москвич 3 2025 года в средней комплектации (с вариатором) стоит от 1 903 000 рублей, а топовая версия седана Lada Vesta Techno с 122-сильным мотором и вариатором обойдется минимум в 1 960 000 рублей.

Наиболее выгодные предложения на новый Kia Seltos можно найти в Уфе. Там за 1 898 000 рублей с учетом всех расходов и льготного утилизационного сбора обещают привезти кроссовер в версии Comfort Edition. Он оснащен системой бесключевого доступа с кнопкой запуска, климат-контролем, люком, электронным тормозом с функцией AutoHold, мультирулем, отделкой сидений из экокожи и современным цифровым кокпитом, который объединяет дисплеи панели приборов и медиасистемы.

Kia Seltos

В Самарской области можно приобрести аналогичный Seltos всего за 1 900 000 рублей из наличия. Оба автомобиля оснащены 1,5-литровым атмосферником мощностью 115 л.с. и вариатором.

Аналогичные версии автомобиля также можно заказать в Казани, Самаре, Чебоксарах, Набережных Челнах, Уфе и Перми. Из наличия Новые Seltos с базовым двигателем доступны в Ижевске, Чебоксарах, Омске, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Москве и многих других городах России.

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Источник: «Автоновости дня»