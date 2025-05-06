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Цены на новые Москвичи изменились

Автомобили бренда Москвич подорожали в России на 38-53 тысячи рублей

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С 1 мая автомобили Москвич 3 и Москвич 6 2025 г. в. подорожали на 38–53 тысячи рублей (1,7–2,2%). Кроссовер Москвич 3 в версии «Стандарт плюс» с МКП сейчас стоит 1 803 000 рублей, с вариатором – 1 903 000 рублей, а в комплектации «Комфорт» – 2 035 000 рублей. Авто 2024 года продаются по старым ценам (от 1 700 000 до 1 900 000 рублей).

Седан Москвич 6 подорожал на 53 тысячи рублей во всех трёх комплектациях 2025 года. Версия «Бизнес» с мотором мощностью 136 л.с. и вариатором стоит 2 530 000 рублей, с мотором 174 л.с. и коробкой DCT – 3 106 000 рублей, версия «Техно» с тем же двигателем стоит 3 246 000 рублей. Базовой комплектации «Комфорт» больше нет в прайсе, теперь минимальная цена модели выросла на 200 тысяч рублей.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Оба автомобиля оснащаются 1,5-литровыми турбомоторами: Москвич 3 – двигателем мощностью 136 л.с. с передним приводом, для Москвича 6 доступны моторы мощностью 136 или 174 л.с. Коробки передач – вариатор или 6-ступенчатый DCT для седана.

Стоит уточнить, что у дилеров остается множество машин 2024 г. в. по старым ценам.

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
06.05.2025 
Фото:АГН «Москва»
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