Поломка или даже взрыв: почему не стоит заправлять кондиционер на обочине

Эксперт Субботин рассказал, почему опасно заправлять кондиционер на трассе

Автоэксперт, руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин рассказал, почему кондиционер опасно заправлять на обочине.

Он пояснил, что большинство проблем с системой кондиционирования возникают из-за небрежного отношения водителей и неграмотного сервиса в мастерской.

Заправка автокондиционеров на обочине дорог в попытке сэкономить нередко оборачивается проблемами. Вместо специального хладагента фреона систему могут заправить, например, газом пропаном. И тогда в «лучшем» случае это грозит поломкой, а в худшем – взрывом, рассказал Субботин.

Фреон в системе кондиционирования охлаждает воздух, обеспечивает нужное давление в системе и помогает маслу циркулировать по всем узлам. У каждой машины есть строго определенный производителем объем хладагента, и его перелив и недолив одинаково плохи для авто. При низком уровне компрессор перегружается, может выйти из строя, а его замена обойдется недешево.

Точная заправка и дозаправка системы кондиционирования должны производиться на специальном профессиональном оборудовании, но не в кустарных условиях, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»