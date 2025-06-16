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Поломка или даже взрыв: почему не стоит заправлять кондиционер на обочине

Эксперт Субботин рассказал, почему опасно заправлять кондиционер на трассе

Автоэксперт, руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин рассказал, почему кондиционер опасно заправлять на обочине.

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Он пояснил, что большинство проблем с системой кондиционирования возникают из-за небрежного отношения водителей и неграмотного сервиса в мастерской.

Заправка автокондиционеров на обочине дорог в попытке сэкономить нередко оборачивается проблемами. Вместо специального хладагента фреона систему могут заправить, например, газом пропаном. И тогда в «лучшем» случае это грозит поломкой, а в худшем – взрывом, рассказал Субботин.

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Фреон в системе кондиционирования охлаждает воздух, обеспечивает нужное давление в системе и помогает маслу циркулировать по всем узлам. У каждой машины есть строго определенный производителем объем хладагента, и его перелив и недолив одинаково плохи для авто. При низком уровне компрессор перегружается, может выйти из строя, а его замена обойдется недешево.

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Точная заправка и дозаправка системы кондиционирования должны производиться на специальном профессиональном оборудовании, но не в кустарных условиях, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС / Николай Мошков
Количество просмотров 2296
16.06.2025 
Фото:ТАСС / Николай Мошков
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