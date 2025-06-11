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Грузоперевозки в России подорожали: названы причины

В России из-за нехватки машин выросла стоимость грузоперевозок

По итогам мая в России увеличились средние тарифы на грузоперевозки. Причиной послужила нехватка машин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные логистической платформы «Монополия».

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Уточняется, что в мае тарифы составили 66,4 руб./км, почти достигнув цифр 2024 года (68,7 руб./км). Директор компании «Монополия» Лев Стариковский отметил, что наиболее существенно на рост тарифов влияет сокращение количества машин. Часть компаний из-за нехватки оборотных средств отказалась от техники.

Также на увеличение тарифов повлиял дефицит водителей, сезонный спрос на стройматериалы, а также демпинг перевозчиков из КНР, ставки которых на 30–40% ниже благодаря доступным кредитам.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 524
11.06.2025 
Фото:Unsplash
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