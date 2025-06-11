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Названы самые востребованные мотоциклы в России

«Авито Авто»: Kayo Basic TT140 стал самым популярным новым мотоциклом в РФ

По данным «Авито Авто», за период с января по май текущего года самым популярным новым мотоциклом в России стал питбайк Kayo Basic TT140. На вторичке наибольший интерес вызвал ИЖ «Планета-5», а средняя цена мотоцикла составила 126 тыс. рублей.

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Самыми популярными стали б/у мотоциклы марок Honda (8,7%), Kayo (7,4%) и Yamaha (6,1%). Чаще всего пользователи интересовались мотоциклом среднего класса ИЖ «Планета-5» и эндуро Kews K16 NB300.

В топ-5 самых популярных моделей вошли дорожник ИЖ «Юпитер-5», мопед Alpha RX 50 и компактный кроссовый мотоцикл Kayo K1 250 MX.

Средняя цена нового мотоцикла составила 199 тыс. рублей.

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Среди марок пользователей больше всего интересовали модели компаний Kayo (9,4% от интереса), Regulmoto (5,9%) и Motoland (5,1%). Чаще всего на платформе интересовались питбайком Kayo Basic TT140 и эндуро-байком Kews K16 NB300.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Евгения Загуляева /Фотохроника ТАСС
Количество просмотров 3908
11.06.2025 
Фото:Евгения Загуляева /Фотохроника ТАСС
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