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Размер этого штрафа вырастет почти в 20 раз: законопроект принят

Госдума одобрила увеличение штрафа за отказ остановиться до 10 тыс. рублей

Госдума на пленарном заседании во втором чтении одобрила законопроект, который увеличивает максимальный штраф за отказ водителя остановиться по требованию полицейского до 10 тысяч рублей.

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Инициатива была представлена группой депутатов и сенаторов в феврале 2024 года и прошла первое чтение в сентябре.

Законопроект вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в частности, значительно повышает размер штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ и связанного с невыполнением требований сотрудников полиции, таможенных органов и контролирующих лиц в сфере транспорта.

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В настоящее время штраф составляет от 500 до 800 рублей, а с принятием нововведения он будет варьироваться от 7 до 10 тысяч рублей. Также за повторные нарушения предусмотрено лишение прав управления транспортом на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Кроме того, в законопроекте появились новые части к статье 12.21.1 КоАП, касающейся нарушений правил движения крупногабаритного транспорта. Вводится административное наказание за уклонение от прохождения весового и габаритного контроля. Ранее предлагалось назначать водителю штраф в размере 10 тысяч рублей и лишать прав на полгода, а владельцам транспортных средств предстояло заплатить 100 тысяч рублей. Однако поправки ко второму чтению изменили эти меры.

Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 226
15.06.2025 
Фото:Depositphotos
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