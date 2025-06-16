Глава Renault Лука де Мео: из автопрома в мир люкса

Генеральный директор Renault Лука де Мео переходит на работу в компанию Kering

Генеральный директор Renault Лука де Мео покидает компанию, чтобы возглавить модный концерн Kering (владелец Gucci, Saint Laurent, Balenciaga).

Le Figaro сообщает, что итальянец сменит Пино на посту генерального директора Kering. В самой компании Kering это сообщение комментировать не стали. Лука Де Мео можно считать антикризисным менеджером и успешным руководителем: за пять лет своего правления он вывел из тупика французского автопроизводителя, пересмотрев его двадцатилетний стратегический альянс с Nissan, обеспечил рост акций на 90% – лучший результат среди европейских автопроизводителей. Так, конкурент Stellantis вырос на 15%, а VW упал на 38%. Однако он покинет Renault 15 июля. Напомним, французское государство владеет 15% акций компании.

«Лука де Мео заявил о своем решении уйти в отставку, чтобы взять на себя новые задачи, за пределами автомобильного сектора», – говорится в заявлении Renault.

Уход топ-менеджера происходит на фоне серьезных вызовов для европейского автопрома. Отрасль столкнулась с двойным давлением: торговыми войнами (включая пошлины администрации США) и агрессивной экспансией китайских автопроизводителей, обострившей конкурентную борьбу.

В Kering де Мео займет пост генерального директора, сменив Франсуа-Анри Пино, который руководил концерном 20 лет. Пино сохранит позицию председателя совета директоров.

Любопытно, что карьера итальянца, спасшего французский автобренд, теперь продолжится в люксовой группе с парижскими корнями – Kering, основанной в 1963 году. Ей принадлежат культовые дома моды, включая Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и Brioni.

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Источник: Рейтер