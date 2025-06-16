#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Глава Renault Лука де Мео: из автопрома в мир люкса

Генеральный директор Renault Лука де Мео переходит на работу в компанию Kering

Генеральный директор Renault Лука де Мео покидает компанию, чтобы возглавить модный концерн Kering (владелец Gucci, Saint Laurent, Balenciaga).

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Le Figaro сообщает, что итальянец сменит Пино на посту генерального директора Kering. В самой компании Kering это сообщение комментировать не стали. Лука Де Мео можно считать антикризисным менеджером и успешным руководителем: за пять лет своего правления он вывел из тупика французского автопроизводителя, пересмотрев его двадцатилетний стратегический альянс с Nissan, обеспечил рост акций на 90% – лучший результат среди европейских автопроизводителей. Так, конкурент Stellantis вырос на 15%, а VW упал на 38%. Однако он покинет Renault 15 июля. Напомним, французское государство владеет 15% акций компании.

Рекомендуем
Новый кроссовер из Китая или аналог нашей сборки, но с пробегом — (не) легкий выбор

«Лука де Мео заявил о своем решении уйти в отставку, чтобы взять на себя новые задачи, за пределами автомобильного сектора», – говорится в заявлении Renault.

Уход топ-менеджера происходит на фоне серьезных вызовов для европейского автопрома. Отрасль столкнулась с двойным давлением: торговыми войнами (включая пошлины администрации США) и агрессивной экспансией китайских автопроизводителей, обострившей конкурентную борьбу.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В Kering де Мео займет пост генерального директора, сменив Франсуа-Анри Пино, который руководил концерном 20 лет. Пино сохранит позицию председателя совета директоров.

Любопытно, что карьера итальянца, спасшего французский автобренд, теперь продолжится в люксовой группе с парижскими корнями – Kering, основанной в 1963 году. Ей принадлежат культовые дома моды, включая Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и Brioni.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Рейтер

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 218
16.06.2025 
Фото:Zuma\TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0