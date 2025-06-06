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Ушедший из РФ японский автобренд подал заявки на товарные знаки

ТАСС: покинувшая Россию компания Nissan хочет зарегистрировать товарные знаки

Компания Nissan Motor подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков в различных вариантах написания и дизайна, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

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Также автопроизводитель оформил три заявки на регистрацию своих брендов – Infiniti, Nismo и Datsun.

Регистрация пройдет по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим транспортные средства, строительство, розничную и оптовую торговлю, а также финансовые услуги.

Марка Nissan объявила об уходе с рынка РФ вскоре после начала СВО на Украине. В октябре 2022 года ее российские активы были переданы в госсобственность с возможностью обратного выкупа в течение шести лет.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 820
06.06.2025 
Фото:Unsplash
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