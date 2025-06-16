Toyota RAV4 теперь можно купить по параимпорту и даже дешевле «китайцев»

Новые кроссоверы Toyota RAV4 продаются в России от 2,5 млн рублей

В Россию вернулся популярный кроссовер Toyota RAV4 по цене от 2,5 млн рублей, это даже дешевле сопоставимых китайских моделей. Продажи возобновлены через альтернативные схемы, и на классифайдах доступно более 600 автомобилей по цене от 2 510 000 рублей (под заказ, с доставкой). Для сравнения, кроссовер Jetta VS7 стоит от 3 217 000 рублей, а Haval F7 – от 2 849 000 рублей.

RAV4 можно заказать в Красноярске и Владивостоке за 2 510 000 рублей. В Красноярске будет комплектация Urban, а во Владивостоке – Respect с минимальным оснащением. У всех кроссоверов 2,0-литровый 171-сильный двигатель и вариатор. Привод – только передний.

Toyota RAV4

Также возможны заказы в других городах, включая Казань и Екатеринбург. Можно выбрать модели как с атмосферным мотором, так и с гибридной установкой, состоящей из 2,5-литрового 178-сильного атмосферника и двух электромоторов с общей отдачей 306 л. с.

Цены на автомобили из наличия выше: в Хабаровске – минимум от 3 300 000 рублей, в Москве – от 3 650 000 рублей у «частника» и от 3 790 000 рублей – у бывшего официального дилера Toyota.

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Источник: «Автоновости дня»