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Toyota RAV4 теперь можно купить по параимпорту и даже дешевле «китайцев»

Новые кроссоверы Toyota RAV4 продаются в России от 2,5 млн рублей

В Россию вернулся популярный кроссовер Toyota RAV4 по цене от 2,5 млн рублей, это даже дешевле сопоставимых китайских моделей. Продажи возобновлены через альтернативные схемы, и на классифайдах доступно более 600 автомобилей по цене от 2 510 000 рублей (под заказ, с доставкой). Для сравнения, кроссовер Jetta VS7 стоит от 3 217 000 рублей, а Haval F7 – от 2 849 000 рублей.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

RAV4 можно заказать в Красноярске и Владивостоке за 2 510 000 рублей. В Красноярске будет комплектация Urban, а во Владивостоке – Respect с минимальным оснащением. У всех кроссоверов 2,0-литровый 171-сильный двигатель и вариатор. Привод – только передний.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

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Также возможны заказы в других городах, включая Казань и Екатеринбург. Можно выбрать модели как с атмосферным мотором, так и с гибридной установкой, состоящей из 2,5-литрового 178-сильного атмосферника и двух электромоторов с общей отдачей 306 л. с.

Цены на автомобили из наличия выше: в Хабаровске – минимум от 3 300 000 рублей, в Москве – от 3 650 000 рублей у «частника» и от 3 790 000 рублей – у бывшего официального дилера Toyota.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 4888
16.06.2025 
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+42