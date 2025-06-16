Цифры дня: 90% новых китайских авто – это SUV и только 5% с МКП. Механика отмирает?

Эксперт Коротков: В российских реалиях МКП все-таки еще сохраняет актуальность

89,7% новых китайских легковых автомобилей, проданных в РФ в 2025 году, – это кроссоверы и внедорожники (SUV), подсчитали в «Автостате». Из них полноприводных менее половины (45%), а каждый второй (53%) имеет двигатель до 1,5 литра.

И только 5% из 240 тысяч новых китайских автомобилей оснащены механической коробкой передач. Ведущую пятерку составили: Сhery Tiggo 4 Pro – 4722 шт., Haval M6 – 3592 шт., Haval Jolion – 1523 шт., Jetour Dashing – 570 шт., JAC JS3 – 522 штуки. На них приходится более 80% продаж китайских автомобилей «на ручке».

Неужели МКП скоро совсем исчезнет или у нее еще есть шансы?

Мнение эксперта

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com:

– Механическая коробка передач на китайских автомобилях действительно «буксует». Это связано с тем, что крупным китайским автопроизводителям удалось снизить стоимость производства коробок нового поколения, в том числе вариаторов, которые, в свою очередь, предлагают более плавную передачу мощности и уже стали стандартом в автомобильной промышленности. А поскольку производство таких коробок по цене сопоставимо с механическими, тенденция перехода на более современные трансмиссии вполне очевидна.

Однако в российских реалиях МКП все-таки еще сохраняет актуальность. Как показал недавний пример с Chery Tiggo 4 Pro, китайские автопроизводители продолжают использовать механические коробки в некоторых моделях. Этот автомобиль был выпущен с МКП специально для участия в программе льготного кредитования, чтобы предложить российским покупателям новый китайский кроссовер по цене отечественных автомобилей. Цена автомобиля должна оставаться в пределах 2 млн рублей, что является ключевым условием для участия в программе господдержки. Это решение направлено на предоставление россиянам доступного нового автомобиля с механической коробкой, который соответствует бюджету большинства покупателей.

Тем не менее, ликвидность таких автомобилей вызывает вопросы. Китайские автомобили с механической коробкой передач, как правило, продаются дольше, а остаточная стоимость авто с такой трансмиссией будет ниже. Если есть возможность выбрать автомобиль без «ручки» – лучше сделать выбор в его пользу. Там и ремонт проще и ликвидность выше.