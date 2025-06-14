Из чего сделаны новые «китайцы»? Показали наглядно!

Компания Chery представила недорогой седан Fulwin A8 с прозрачным кузовом

Как ранее сообщал «За рулем», китайская компания Chery открыла домашние продажи недорогих гибридных седанов Chery Fulwin A8.

Машина в габаритах Toyota Camry (длина 4790 мм, колесная база 2790 мм) является возрожденной моделью, которая у нас была известна, как... Amulet. Но Fulwin A8 – конечно, совершенно иной автомобиль. На презентации новинки для китайской прессы седан показали с кузовом, внешние панели которого выполнены из прозрачного пластика – в презентационно-просветительских целях. Идея в том, чтобы показать степень проработанности конструкции и широту использования высокопрочных сталей.

По данным источника, рядом с прозрачным Fulwin A8 демонстрировался кузов автомобиля в разрезе, а также вполне обычный вариант автомобиля – таким Fulwin A8 пошел в серию и на китайский рынок. Напомним, фактически Fulwin A8 – это немного переработанный по дизайну Arrizo 8 с почти полностью повторенным интерьером.

Новые гибридные версии имеют в основе атмосферник 1.5 с отдачей 102 л.с. и 125 Нм, работающий в паре с 204-сильным электродвигателем - в итоге выходит 306 л.с. и 435 Нм. Трансмиссия гибридная (DHT), одноступенчатая. Привод – передний. Максималка – 180 км/ч.

В прежних, более дорогих версиях в гибридной установке задействован более производительный турбомотор, а батарея имела емкость 18,6 кВтч вместо нынешних 9,5 кВтч. Электротяги теперь хватает всего на 70 км, что вдвое меньше прежнего, но вот общий запас хода упал незначительно: 1310 км против 1400 км. В общем, интересно! Тем более, что три новых версии продаются в Китае по ценам от 79 900 до 93 900 юаней, то есть примерно 0,88-1,03 млн рублей по актуальному курсу... Если Chery продолжит развивать в РФ гибридную линейку, Fulwin A8 окажется и у нас.

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Источник: Китайские автомобили