Bestune B70, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» подготовили справочник автомобилей бизнес-класса от 2,2 млн

Как едут Bestune B70, Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max и чем эти автомобили отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут.

Ниже – важная техническая информация и оценка экспертов «За рулем».

До завтра!

Инсайд от дилера Chery: по словам менеджеров, скоро к нам привезут обновленный Arrizo 8. Снаружи он изменится несильно, а вот салон серьезно переработают – обновится центральная консоль, появится более крупный экран медиасистемы.

Из технических новшеств – версия с турбомотором 2.0 (249 л. с.). Это будет самый мощный седан на рынке. Еще появится гибридная версия. Но она дешевой не будет. Плюс миллион к нынешней цене – готовы доплатить?

Bestune B70, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max

Данные производителей

Bestune B70 Chery Arrizo 8 Dongfeng Shine Max Снаряженная / полная масса 1615 / н.д. кг 1583 / 1885 кг 1486 / 1878 кг Время разгона 0–100 км/ч 7,9 c 9,8 c 8,7 с Максимальная скорость 230 км/ч 190 км/ч 210 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 50 л АИ-92...95 / 55 л АИ-92...95 / 52 л Расход топлива: город / загород / смешан. цикл н.д. / н.д./ 7,1 л / 100 км 9,9 / 6,1 / 7,5 л / 100 км 5,9 / 7,4 / 6,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1989 см³ 1598 см³ 1476 см³ Мощность 160 кВт/217 л. с. при 5500 об/мин 100 кВт/150 л. с. при 5500 об/мин 140 кВт/190 л. с. при 5200 об/мин Крутящий момент 340 Н·м при 1650–4500 об/мин 275 Н·м при 2000–3800 об/мин 320 Н·м при 2000–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач А6 Р7 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з. х. н.д. 4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,9 4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,9 Главная передача н.д. 3,79–4,24 4,18–4,73 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 225/45 R19 225/45 R18 215/50 R17

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Bestune B70 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 82 Chery Arrizo 8 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 216 Dongfeng Shine Max 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 83

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Bestune B70 Chery Arrizo 8 Dongfeng Shine Max Капот 125–140 120–135 90–100 Крыло переднее 115–135 120–130 110–115 Крыло заднее 115–140 125–140 80–135 Дверь передняя 115–130 130–140 90–115 Дверь задняя 115–135 120–140 95–105 Дверь багажника 125–130 130–140 85–105

Экспертная оценка автомобилей

Модель Bestune B70 Chery Arrizo Dongfeng Shine Max Рабочее место водителя Сиденье 8 9 8 Органы управления 8 9 8 Обзор 9 9 8 Салон Передняя часть 9 9 8 Задняя часть 9 9 8 Багажник 9 8 8 Ходовые качества Динамика 9 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 9 8 9 Комфорт Шум 8 9 8 Плавность хода 8 9 7 Климат 8 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 7 8 8 Сервис 8 9 8 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 8,33 8,60 8,07

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем» Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.