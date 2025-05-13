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Bestune B70, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» подготовили справочник автомобилей бизнес-класса от 2,2 млн

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Как едут Bestune B70, Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max и чем эти автомобили отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут.

Ниже – важная техническая информация и оценка экспертов «За рулем».

До завтра!

Инсайд от дилера Chery: по словам менеджеров, скоро к нам привезут обновленный Arrizo 8. Снаружи он изменится несильно, а вот салон серьезно переработают – обновится центральная консоль, появится более крупный экран медиасистемы.

Из технических новшеств – версия с турбомотором 2.0 (249 л. с.). Это будет самый мощный седан на рынке. Еще появится гибридная версия. Но она дешевой не будет. Плюс миллион к нынешней цене – готовы доплатить?

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Bestune B70, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max
Bestune B70, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max

Данные производителей

Bestune B70

Chery Arrizo 8

Dongfeng Shine Max

Снаряженная / полная масса

1615 / н.д. кг

1583 / 1885 кг

1486 / 1878 кг

Время разгона 0–100 км/ч

7,9 c

9,8 c

8,7 с

Максимальная скорость

230 км/ч

190 км/ч

210 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 50 л

АИ-92...95 / 55 л

АИ-92...95 / 52 л

Расход топлива: город / загород / смешан. цикл

н.д. / н.д./ 7,1 л / 100 км

9,9 / 6,1 / 7,5 л / 100 км

5,9 / 7,4 / 6,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1989 см³

1598 см³

1476 см³

Мощность

160 кВт/217 л. с. при 5500 об/мин

100 кВт/150 л. с. при 5500 об/мин

140 кВт/190 л. с. при 5200 об/мин

Крутящий момент

340 Н·м при 1650–4500 об/мин

275 Н·м при 2000–3800 об/мин

320 Н·м при 2000–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

А6

Р7

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з. х.

н.д.

4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,9

4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,9

Главная передача

н.д.

3,79–4,24

4,18–4,73

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

225/45 R19

225/45 R18

215/50 R17

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Bestune B70

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

82

Chery Arrizo 8

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

216

Dongfeng Shine Max

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

83

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Bestune B70

Chery Arrizo 8

Dongfeng Shine Max

Капот

125–140

120–135

90–100

Крыло переднее

115–135

120–130

110–115

Крыло заднее

115–140

125–140

80–135

Дверь передняя

115–130

130–140

90–115

Дверь задняя

115–135

120–140

95–105

Дверь багажника

125–130

130–140

85–105

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Bestune B70

Chery Arrizo

Dongfeng Shine Max

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

8

Органы управления

8

9

8

Обзор

9

9

8

Салон

Передняя часть

9

9

8

Задняя часть

9

9

8

Багажник

9

8

8

Ходовые качества

Динамика

9

8

9

Тормоза

8

8

8

Управляемость

9

8

9

Комфорт

Шум

8

9

8

Плавность хода

8

9

7

Климат

8

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

7

8

8

Сервис

8

9

8

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,33

8,60

8,07

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем» Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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Тимкин Юрий
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 75
13.05.2025 
Фото:Константин Якубов
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