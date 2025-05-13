Bestune B70, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max — тест в цифрах
Как едут Bestune B70, Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max и чем эти автомобили отличаются по потребительским свойствам, подробно рассказано тут.
Ниже – важная техническая информация и оценка экспертов «За рулем».
До завтра!
Инсайд от дилера Chery: по словам менеджеров, скоро к нам привезут обновленный Arrizo 8. Снаружи он изменится несильно, а вот салон серьезно переработают – обновится центральная консоль, появится более крупный экран медиасистемы.
Из технических новшеств – версия с турбомотором 2.0 (249 л. с.). Это будет самый мощный седан на рынке. Еще появится гибридная версия. Но она дешевой не будет. Плюс миллион к нынешней цене – готовы доплатить?
Данные производителей
|
|
Bestune B70
|
Chery Arrizo 8
|
Dongfeng Shine Max
|
Снаряженная / полная масса
|
1615 / н.д. кг
|
1583 / 1885 кг
|
1486 / 1878 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
7,9 c
|
9,8 c
|
8,7 с
|
Максимальная скорость
|
230 км/ч
|
190 км/ч
|
210 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 50 л
|
АИ-92...95 / 55 л
|
АИ-92...95 / 52 л
|
Расход топлива: город / загород / смешан. цикл
|
н.д. / н.д./ 7,1 л / 100 км
|
9,9 / 6,1 / 7,5 л / 100 км
|
5,9 / 7,4 / 6,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1989 см³
|
1598 см³
|
1476 см³
|
Мощность
|
160 кВт/217 л. с. при 5500 об/мин
|
100 кВт/150 л. с. при 5500 об/мин
|
140 кВт/190 л. с. при 5200 об/мин
|
Крутящий момент
|
340 Н·м при 1650–4500 об/мин
|
275 Н·м при 2000–3800 об/мин
|
320 Н·м при 2000–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А6
|
Р7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
н.д.
|
4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,9
|
4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,9
|
Главная передача
|
н.д.
|
3,79–4,24
|
4,18–4,73
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/45 R19
|
225/45 R18
|
215/50 R17
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Bestune B70
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км
|
82
|
Chery Arrizo 8
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
216
|
Dongfeng Shine Max
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
83
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Bestune B70
|
Chery Arrizo 8
|
Dongfeng Shine Max
|
Капот
|
125–140
|
120–135
|
90–100
|
Крыло переднее
|
115–135
|
120–130
|
110–115
|
Крыло заднее
|
115–140
|
125–140
|
80–135
|
Дверь передняя
|
115–130
|
130–140
|
90–115
|
Дверь задняя
|
115–135
|
120–140
|
95–105
|
Дверь багажника
|
125–130
|
130–140
|
85–105
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Bestune B70
|
Chery Arrizo
|
Dongfeng Shine Max
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
9
|
8
|
Органы управления
|
8
|
9
|
8
|
Обзор
|
9
|
9
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
7
|
Климат
|
8
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
7
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,33
|
8,60
|
8,07
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем» Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
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