Достойная замена Toyota Camry: флагманский седан известного бренда получил мощный мотор

Новый Chery Arrizo 8 Pro: 254 л.с., измененный интерьер и эксклюзивные цвета

Компания Chery представила обновленную версию седана Arrizo 8 Pro с турбированным 2,0-литровым двигателем, отличающуюся спортивным стилем и яркой решеткой радиатора.

Новинка доступна в эксклюзивных оттенках Emerald Green и Crystal Diamond Gray. Модель Arrizo 8 PRO 2.0T оснащена выхлопной системой с четырьмя патрубками, диффузором и отличительными красными тормозными суппортами. Также автомобиль комплектуется высококачественными шинами Continental, которые обеспечивают оптимальное сцепление, долговечность и низкий уровень шума.

Chery Arrizo 8 Pro

Под капотом располагается 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 254 л.с., который развивает момент в 390 Нм. Ранее модель предлагалась с 1,6-литровым двигателем мощностью 194 л.с.

Chery Arrizo 8 Pro

Внутри автомобиля произошли значительные изменения: вместо традиционного двойного экрана установлена 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы на базе чипа Snapdragon 8155.

Chery Arrizo 8 Pro

Кроме того, под экраном добавлены физические кнопки, а центральный тоннель теперь предлагает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Chery Arrizo 8 Pro — это новая модификация седана D-класса, который выпускается с 2022 года. Данная модель позиционируется как премиальная версия базовой Arrizo 8 с переработанным дизайном. К марту 2024 года она заняла свою нишу на рынке России, ранее принадлежащую Toyota Camry и Kia K5, предлагая сопоставимый уровень оснащения при меньших габаритах.

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Источник: ITHome